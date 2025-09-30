- Übersicht
EDOG: ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
Der Wechselkurs von EDOG hat sich für heute um -0.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.01 bis zu einem Hoch von 23.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von EDOG heute?
Die Aktie von ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) notiert heute bei 23.01. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.43% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.11 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von EDOG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie EDOG Dividenden?
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF wird derzeit mit 23.01 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.05% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von EDOG zu verfolgen.
Wie kaufe ich EDOG-Aktien?
Sie können Aktien von ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) zum aktuellen Kurs von 23.01 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.01 oder 23.31 platziert, während 3 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von EDOG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in EDOG-Aktien?
Bei einer Investition in ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF müssen die jährliche Spanne 19.16 - 23.84 und der aktuelle Kurs 23.01 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.28% und 9.73%, bevor sie Orders zu 23.01 oder 23.31 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von EDOG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF?
Der höchste Kurs von ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) im vergangenen Jahr lag bei 23.84. Innerhalb von 19.16 - 23.84 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.11 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF?
Der niedrigste Kurs von ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) im Laufe des Jahres betrug 19.16. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.01 und der Spanne 19.16 - 23.84 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von EDOG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von EDOG statt?
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.11 und 1.05% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.11
- Eröffnung
- 23.01
- Bid
- 23.01
- Ask
- 23.31
- Tief
- 23.01
- Hoch
- 23.01
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- -0.43%
- Monatsänderung
- 1.28%
- 6-Monatsänderung
- 9.73%
- Jahresänderung
- 1.05%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8