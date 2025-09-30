- Panoramica
EDOG: ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF
Il tasso di cambio EDOG ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.11 e ad un massimo di 23.11.
Segui le dinamiche di ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni EDOG oggi?
Oggi le azioni ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF sono prezzate a 23.11. Viene scambiato all'interno di 0.04%, la chiusura di ieri è stata 23.10 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EDOG mostra questi aggiornamenti.
Le azioni ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF pagano dividendi?
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF è attualmente valutato a 23.11. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.49% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EDOG.
Come acquistare azioni EDOG?
Puoi acquistare azioni ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF al prezzo attuale di 23.11. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.11 o 23.41, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EDOG sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni EDOG?
Investire in ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF implica considerare l'intervallo annuale 19.16 - 23.84 e il prezzo attuale 23.11. Molti confrontano 1.72% e 10.21% prima di effettuare ordini su 23.11 o 23.41. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EDOG con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF?
Il prezzo massimo di ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF nell'ultimo anno è stato 23.84. All'interno di 19.16 - 23.84, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.10 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF?
Il prezzo più basso di ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) nel corso dell'anno è stato 19.16. Confrontandolo con gli attuali 23.11 e 19.16 - 23.84 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EDOG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EDOG?
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.10 e 1.49%.
- Chiusura Precedente
- 23.10
- Apertura
- 23.11
- Bid
- 23.11
- Ask
- 23.41
- Minimo
- 23.11
- Massimo
- 23.11
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.04%
- Variazione Mensile
- 1.72%
- Variazione Semestrale
- 10.21%
- Variazione Annuale
- 1.49%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8