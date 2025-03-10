Moedas / DRIO
DRIO: DarioHealth Corp
6.33 USD 0.29 (4.38%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DRIO para hoje mudou para -4.38%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.30 e o mais alto foi 6.79.
Veja a dinâmica do par de moedas DarioHealth Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DRIO Notícias
- DarioHealth stock price target lowered to $1.25 at Stifel on revenue miss
- DarioHealth Corp. (DRIO) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- DarioHealth earnings beat by $0.38, revenue fell short of estimates
- DarioHealth stockholders approve board proposals at annual meeting
- DarioHealth appoints Steven M. Nelson as president and chief commercial officer
- Dario and GreenKey partner to address sleep apnea market
- DarioHealth extends preferred stock conversion period
- Stifel cuts DarioHealth stock target to $1.50, maintains buy
- DarioHealth earnings beat by $0.24, revenue fell short of estimates
- DarioHealth Corp. (DRIO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
6.30 6.79
Faixa anual
0.41 11.13
- Fechamento anterior
- 6.62
- Open
- 6.64
- Bid
- 6.33
- Ask
- 6.63
- Low
- 6.30
- High
- 6.79
- Volume
- 35
- Mudança diária
- -4.38%
- Mudança mensal
- -33.44%
- Mudança de 6 meses
- 955.00%
- Mudança anual
- 445.69%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh