通貨 / DRIO
DRIO: DarioHealth Corp

6.17 USD 0.45 (6.80%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DRIOの今日の為替レートは、-6.80%変化しました。日中、通貨は1あたり6.17の安値と6.79の高値で取引されました。

DarioHealth Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
6.17 6.79
1年のレンジ
0.41 11.13
以前の終値
6.62
始値
6.64
買値
6.17
買値
6.47
安値
6.17
高値
6.79
出来高
79
1日の変化
-6.80%
1ヶ月の変化
-35.12%
6ヶ月の変化
928.33%
1年の変化
431.90%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K