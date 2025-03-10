通貨 / DRIO
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
DRIO: DarioHealth Corp
6.17 USD 0.45 (6.80%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DRIOの今日の為替レートは、-6.80%変化しました。日中、通貨は1あたり6.17の安値と6.79の高値で取引されました。
DarioHealth Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DRIO News
- DarioHealth stock price target lowered to $1.25 at Stifel on revenue miss
- DarioHealth Corp. (DRIO) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- DarioHealth earnings beat by $0.38, revenue fell short of estimates
- Sight Sciences, Inc. (SGHT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- CVRx (CVRX) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- TransMedics (TMDX) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- DarioHealth stockholders approve board proposals at annual meeting
- DarioHealth appoints Steven M. Nelson as president and chief commercial officer
- Dario and GreenKey partner to address sleep apnea market
- Dario Unveils Groundbreaking GLP-1 and AI-Personalization Digital Health Findings
- BNRG stock touches 52-week low at $0.5 amid market challenges
- DarioHealth extends preferred stock conversion period
- Stifel cuts DarioHealth stock target to $1.50, maintains buy
- DarioHealth earnings beat by $0.24, revenue fell short of estimates
- Gilead Sciences To Rally Around 11%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - Asana (NYSE:ASAN), AvePoint (NASDAQ:AVPT)
- DarioHealth Corp. (DRIO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
6.17 6.79
1年のレンジ
0.41 11.13
- 以前の終値
- 6.62
- 始値
- 6.64
- 買値
- 6.17
- 買値
- 6.47
- 安値
- 6.17
- 高値
- 6.79
- 出来高
- 79
- 1日の変化
- -6.80%
- 1ヶ月の変化
- -35.12%
- 6ヶ月の変化
- 928.33%
- 1年の変化
- 431.90%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K