DRIO: DarioHealth Corp
6.60 USD 0.43 (6.97%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DRIO ha avuto una variazione del 6.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.15 e ad un massimo di 6.60.
Segui le dinamiche di DarioHealth Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
6.15 6.60
Intervallo Annuale
0.41 11.13
- Chiusura Precedente
- 6.17
- Apertura
- 6.48
- Bid
- 6.60
- Ask
- 6.90
- Minimo
- 6.15
- Massimo
- 6.60
- Volume
- 81
- Variazione giornaliera
- 6.97%
- Variazione Mensile
- -30.60%
- Variazione Semestrale
- 1000.00%
- Variazione Annuale
- 468.97%
21 settembre, domenica