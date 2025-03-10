Валюты / DRIO
DRIO: DarioHealth Corp
6.19 USD 0.49 (7.34%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DRIO за сегодня изменился на -7.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.94, а максимальная — 6.61.
Следите за динамикой DarioHealth Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DRIO
- DarioHealth stock price target lowered to $1.25 at Stifel on revenue miss
- DarioHealth Corp. (DRIO) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- DarioHealth earnings beat by $0.38, revenue fell short of estimates
- DarioHealth stockholders approve board proposals at annual meeting
- DarioHealth appoints Steven M. Nelson as president and chief commercial officer
- Dario and GreenKey partner to address sleep apnea market
- DarioHealth extends preferred stock conversion period
- Stifel cuts DarioHealth stock target to $1.50, maintains buy
- DarioHealth earnings beat by $0.24, revenue fell short of estimates
- DarioHealth Corp. (DRIO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
5.94 6.61
Годовой диапазон
0.41 11.13
- Предыдущее закрытие
- 6.68
- Open
- 6.59
- Bid
- 6.19
- Ask
- 6.49
- Low
- 5.94
- High
- 6.61
- Объем
- 67
- Дневное изменение
- -7.34%
- Месячное изменение
- -34.91%
- 6-месячное изменение
- 931.67%
- Годовое изменение
- 433.62%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.