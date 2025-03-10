KurseKategorien
Währungen / DRIO
Zurück zum Aktien

DRIO: DarioHealth Corp

6.21 USD 0.04 (0.65%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DRIO hat sich für heute um 0.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.21 bis zu einem Hoch von 6.50 gehandelt.

Verfolgen Sie die DarioHealth Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DRIO News

Tagesspanne
6.21 6.50
Jahresspanne
0.41 11.13
Vorheriger Schlusskurs
6.17
Eröffnung
6.48
Bid
6.21
Ask
6.51
Tief
6.21
Hoch
6.50
Volumen
17
Tagesänderung
0.65%
Monatsänderung
-34.70%
6-Monatsänderung
935.00%
Jahresänderung
435.34%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K