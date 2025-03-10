Währungen / DRIO
DRIO: DarioHealth Corp
6.21 USD 0.04 (0.65%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DRIO hat sich für heute um 0.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.21 bis zu einem Hoch von 6.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die DarioHealth Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
6.21 6.50
Jahresspanne
0.41 11.13
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.17
- Eröffnung
- 6.48
- Bid
- 6.21
- Ask
- 6.51
- Tief
- 6.21
- Hoch
- 6.50
- Volumen
- 17
- Tagesänderung
- 0.65%
- Monatsänderung
- -34.70%
- 6-Monatsänderung
- 935.00%
- Jahresänderung
- 435.34%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K