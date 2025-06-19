Moedas / DNP
DNP: DNP Select Income Fund Inc
9.92 USD 0.02 (0.20%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DNP para hoje mudou para 0.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.91 e o mais alto foi 9.98.
Veja a dinâmica do par de moedas DNP Select Income Fund Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DNP Notícias
- DNP stock hits 52-week high at 10.04 USD
- Undercovered Dozen: Kraken Robotics, VICI Properties, AeroVironment And More
- KIO: This Fixed Income CEF Offers Steady, High-Yield Passive Income (NYSE:KIO)
- DNP: When You Desire A Safe And Steady Income Stream (NYSE:DNP)
- Dino Polska drops 7% on weaker cash flow, rising costs despite profit gain
- UTG: An Excellent Utility Fund For The Long Term, But Too Expensive (NYSE:UTG)
- BUI: An Unleveraged Quality Utility Fund With 6.2% Income But Getting Expensive
- PDI's 13.8% Yield—Despite Coverage Shortfall, CEF Worth Considering
- BUI & DNP: Utility Funds Get Too Expensive (NYSE:BUI)
- DNP: 8% Dividend Yield With Tax-Efficient Income (NYSE:DNP)
- GUT: A Worthwhile Sell Candidate
Faixa diária
9.91 9.98
Faixa anual
8.69 10.03
- Fechamento anterior
- 9.90
- Open
- 9.98
- Bid
- 9.92
- Ask
- 10.22
- Low
- 9.91
- High
- 9.98
- Volume
- 454
- Mudança diária
- 0.20%
- Mudança mensal
- 1.12%
- Mudança de 6 meses
- 0.30%
- Mudança anual
- -1.10%
