DNP: DNP Select Income Fund Inc
9.90 USD 0.06 (0.60%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DNP за сегодня изменился на -0.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.90, а максимальная — 9.99.
Следите за динамикой DNP Select Income Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DNP
- DNP stock hits 52-week high at 10.04 USD
- Undercovered Dozen: Kraken Robotics, VICI Properties, AeroVironment And More
- KIO: This Fixed Income CEF Offers Steady, High-Yield Passive Income (NYSE:KIO)
- DNP: When You Desire A Safe And Steady Income Stream (NYSE:DNP)
- UTG: An Excellent Utility Fund For The Long Term, But Too Expensive (NYSE:UTG)
- BUI: An Unleveraged Quality Utility Fund With 6.2% Income But Getting Expensive
- PDI's 13.8% Yield—Despite Coverage Shortfall, CEF Worth Considering
- BUI & DNP: Utility Funds Get Too Expensive (NYSE:BUI)
- DNP: 8% Dividend Yield With Tax-Efficient Income (NYSE:DNP)
- GUT: A Worthwhile Sell Candidate
Дневной диапазон
9.90 9.99
Годовой диапазон
8.69 10.03
- Предыдущее закрытие
- 9.96
- Open
- 9.97
- Bid
- 9.90
- Ask
- 10.20
- Low
- 9.90
- High
- 9.99
- Объем
- 422
- Дневное изменение
- -0.60%
- Месячное изменение
- 0.92%
- 6-месячное изменение
- 0.10%
- Годовое изменение
- -1.30%
