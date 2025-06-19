Valute / DNP
DNP: DNP Select Income Fund Inc
9.93 USD 0.02 (0.20%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DNP ha avuto una variazione del -0.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.92 e ad un massimo di 9.95.
Segui le dinamiche di DNP Select Income Fund Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
9.92 9.95
Intervallo Annuale
8.69 10.03
- Chiusura Precedente
- 9.95
- Apertura
- 9.93
- Bid
- 9.93
- Ask
- 10.23
- Minimo
- 9.92
- Massimo
- 9.95
- Volume
- 413
- Variazione giornaliera
- -0.20%
- Variazione Mensile
- 1.22%
- Variazione Semestrale
- 0.40%
- Variazione Annuale
- -1.00%
21 settembre, domenica