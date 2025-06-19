通貨 / DNP
DNP: DNP Select Income Fund Inc
9.95 USD 0.03 (0.30%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DNPの今日の為替レートは、0.30%変化しました。日中、通貨は1あたり9.91の安値と9.95の高値で取引されました。
DNP Select Income Fund Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
9.91 9.95
1年のレンジ
8.69 10.03
- 以前の終値
- 9.92
- 始値
- 9.92
- 買値
- 9.95
- 買値
- 10.25
- 安値
- 9.91
- 高値
- 9.95
- 出来高
- 283
- 1日の変化
- 0.30%
- 1ヶ月の変化
- 1.43%
- 6ヶ月の変化
- 0.61%
- 1年の変化
- -0.80%
