货币 / DNP
DNP: DNP Select Income Fund Inc
9.92 USD 0.02 (0.20%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DNP汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点9.91和高点9.98进行交易。
关注DNP Select Income Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
9.91 9.98
年范围
8.69 10.03
- 前一天收盘价
- 9.90
- 开盘价
- 9.98
- 卖价
- 9.92
- 买价
- 10.22
- 最低价
- 9.91
- 最高价
- 9.98
- 交易量
- 454
- 日变化
- 0.20%
- 月变化
- 1.12%
- 6个月变化
- 0.30%
- 年变化
- -1.10%
