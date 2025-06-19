Währungen / DNP
DNP: DNP Select Income Fund Inc
9.93 USD 0.02 (0.20%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DNP hat sich für heute um -0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.92 bis zu einem Hoch von 9.94 gehandelt.
Verfolgen Sie die DNP Select Income Fund Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DNP News
Tagesspanne
9.92 9.94
Jahresspanne
8.69 10.03
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.95
- Eröffnung
- 9.93
- Bid
- 9.93
- Ask
- 10.23
- Tief
- 9.92
- Hoch
- 9.94
- Volumen
- 370
- Tagesänderung
- -0.20%
- Monatsänderung
- 1.22%
- 6-Monatsänderung
- 0.40%
- Jahresänderung
- -1.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K