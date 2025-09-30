- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
DMAR: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
A taxa do DMAR para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 40.72 e o mais alto foi 40.73.
Veja a dinâmica do par de moedas FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DMAR hoje?
Hoje FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) está avaliado em 40.72. O instrumento é negociado dentro de 0.00%, o fechamento de ontem foi 40.72, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DMAR em tempo real.
As ações de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March pagam dividendos?
Atualmente FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March está avaliado em 40.72. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.55% e USD. Monitore os movimentos de DMAR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DMAR?
Você pode comprar ações de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) pelo preço atual 40.72. Ordens geralmente são executadas perto de 40.72 ou 41.02, enquanto 3 e -0.02% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DMAR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DMAR?
Investir em FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March envolve considerar a faixa anual 35.07 - 40.77 e o preço atual 40.72. Muitos comparam 1.27% e 8.27% antes de enviar ordens em 40.72 ou 41.02. Estude as mudanças diárias de preço de DMAR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March?
O maior preço de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) no último ano foi 40.77. As ações oscilaram bastante dentro de 35.07 - 40.77, e a comparação com 40.72 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March?
O menor preço de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) no ano foi 35.07. A comparação com o preço atual 40.72 e 35.07 - 40.77 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DMAR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DMAR?
No passado FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 40.72 e 9.55% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 40.72
- Open
- 40.73
- Bid
- 40.72
- Ask
- 41.02
- Low
- 40.72
- High
- 40.73
- Volume
- 3
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 1.27%
- Mudança de 6 meses
- 8.27%
- Mudança anual
- 9.55%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8