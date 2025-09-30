- Aperçu
DMAR: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
Le taux de change de DMAR a changé de 0.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 40.72 et à un maximum de 40.77.
Suivez la dynamique FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DMAR aujourd'hui ?
L'action FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March est cotée à 40.72 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.05%, a clôturé hier à 40.70 et son volume d'échange a atteint 10. Le graphique en temps réel du cours de DMAR présente ces mises à jour.
L'action FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March verse-t-elle des dividendes ?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March est actuellement valorisé à 40.72. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 9.55% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DMAR.
Comment acheter des actions DMAR ?
Vous pouvez acheter des actions FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March au cours actuel de 40.72. Les ordres sont généralement placés à proximité de 40.72 ou de 41.02, le 10 et le -0.12% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DMAR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DMAR ?
Investir dans FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March implique de prendre en compte la fourchette annuelle 35.07 - 40.77 et le prix actuel 40.72. Beaucoup comparent 1.27% et 8.27% avant de passer des ordres à 40.72 ou 41.02. Consultez le graphique du cours de DMAR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March ?
Le cours le plus élevé de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March l'année dernière était 40.77. Au cours de 35.07 - 40.77, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 40.70 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March ?
Le cours le plus bas de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) sur l'année a été 35.07. Sa comparaison avec 40.72 et 35.07 - 40.77 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DMAR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DMAR a-t-elle été divisée ?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 40.70 et 9.55% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 40.70
- Ouverture
- 40.77
- Bid
- 40.72
- Ask
- 41.02
- Plus Bas
- 40.72
- Plus Haut
- 40.77
- Volume
- 10
- Changement quotidien
- 0.05%
- Changement Mensuel
- 1.27%
- Changement à 6 Mois
- 8.27%
- Changement Annuel
- 9.55%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8