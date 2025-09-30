КотировкиРазделы
Валюты / DMAR
Назад в Рынок акций США

DMAR: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

40.72 USD 0.02 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DMAR за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.72, а максимальная — 40.77.

Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DMAR сегодня?

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) сегодня оценивается на уровне 40.72. Инструмент торгуется в пределах 0.05%, вчерашнее закрытие составило 40.70, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DMAR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March?

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March в настоящее время оценивается в 40.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.55% и USD. Отслеживайте движения DMAR на графике в реальном времени.

Как купить акции DMAR?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) по текущей цене 40.72. Ордера обычно размещаются около 40.72 или 41.02, тогда как 10 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DMAR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DMAR?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March предполагает учет годового диапазона 35.07 - 40.77 и текущей цены 40.72. Многие сравнивают 1.27% и 8.27% перед размещением ордеров на 40.72 или 41.02. Изучайте ежедневные изменения цены DMAR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) за последний год составила 40.77. Акции заметно колебались в пределах 35.07 - 40.77, сравнение с 40.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) за год составила 35.07. Сравнение с текущими 40.72 и 35.07 - 40.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DMAR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DMAR?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.70 и 9.55% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
40.72 40.77
Годовой диапазон
35.07 40.77
Предыдущее закрытие
40.70
Open
40.77
Bid
40.72
Ask
41.02
Low
40.72
High
40.77
Объем
10
Дневное изменение
0.05%
Месячное изменение
1.27%
6-месячное изменение
8.27%
Годовое изменение
9.55%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8