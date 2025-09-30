- Обзор рынка
DMAR: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
Курс DMAR за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.72, а максимальная — 40.77.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DMAR сегодня?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) сегодня оценивается на уровне 40.72. Инструмент торгуется в пределах 0.05%, вчерашнее закрытие составило 40.70, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DMAR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March в настоящее время оценивается в 40.72. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.55% и USD. Отслеживайте движения DMAR на графике в реальном времени.
Как купить акции DMAR?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) по текущей цене 40.72. Ордера обычно размещаются около 40.72 или 41.02, тогда как 10 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DMAR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DMAR?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March предполагает учет годового диапазона 35.07 - 40.77 и текущей цены 40.72. Многие сравнивают 1.27% и 8.27% перед размещением ордеров на 40.72 или 41.02. Изучайте ежедневные изменения цены DMAR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) за последний год составила 40.77. Акции заметно колебались в пределах 35.07 - 40.77, сравнение с 40.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) за год составила 35.07. Сравнение с текущими 40.72 и 35.07 - 40.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DMAR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DMAR?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.70 и 9.55% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 40.70
- Open
- 40.77
- Bid
- 40.72
- Ask
- 41.02
- Low
- 40.72
- High
- 40.77
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- 1.27%
- 6-месячное изменение
- 8.27%
- Годовое изменение
- 9.55%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8