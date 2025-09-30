- Panorámica
DMAR: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
El tipo de cambio de DMAR de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 40.72, mientras que el máximo ha alcanzado 40.73.
Siga la dinámica de la pareja de divisas FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DMAR hoy?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) se evalúa hoy en 40.72. El instrumento se negocia dentro de 0.00%; el cierre de ayer ha sido 40.72 y el volumen comercial ha alcanzado 3. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DMAR en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March se evalúa actualmente en 40.72. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 9.55% y USD. Monitoree los movimientos de DMAR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DMAR?
Puede comprar acciones de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) al precio actual de 40.72. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 40.72 o 41.02, mientras que 3 y -0.02% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DMAR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DMAR?
Invertir en FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March implica tener en cuenta el rango anual 35.07 - 40.77 y el precio actual 40.72. Muchos comparan 1.27% y 8.27% antes de colocar órdenes en 40.72 o 41.02. Estudie los cambios diarios de precios de DMAR en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March?
El precio más alto de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) en el último año ha sido 40.77. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 35.07 - 40.77, una comparación con 40.72 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March?
El precio más bajo de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) para el año ha sido 35.07. La comparación con los actuales 40.72 y 35.07 - 40.77 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DMAR en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DMAR?
En el pasado, FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 40.72 y 9.55% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 40.72
- Open
- 40.73
- Bid
- 40.72
- Ask
- 41.02
- Low
- 40.72
- High
- 40.73
- Volumen
- 3
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 1.27%
- Cambio a 6 meses
- 8.27%
- Cambio anual
- 9.55%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8