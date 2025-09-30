- Panoramica
DMAR: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
Il tasso di cambio DMAR ha avuto una variazione del 0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 40.72 e ad un massimo di 40.77.
Segui le dinamiche di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DMAR oggi?
Oggi le azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March sono prezzate a 40.72. Viene scambiato all'interno di 0.05%, la chiusura di ieri è stata 40.70 e il volume degli scambi ha raggiunto 10. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DMAR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March pagano dividendi?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March è attualmente valutato a 40.72. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.55% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DMAR.
Come acquistare azioni DMAR?
Puoi acquistare azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March al prezzo attuale di 40.72. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 40.72 o 41.02, mentre 10 e -0.12% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DMAR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DMAR?
Investire in FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March implica considerare l'intervallo annuale 35.07 - 40.77 e il prezzo attuale 40.72. Molti confrontano 1.27% e 8.27% prima di effettuare ordini su 40.72 o 41.02. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DMAR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March?
Il prezzo massimo di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March nell'ultimo anno è stato 40.77. All'interno di 35.07 - 40.77, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 40.70 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March?
Il prezzo più basso di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) nel corso dell'anno è stato 35.07. Confrontandolo con gli attuali 40.72 e 35.07 - 40.77 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DMAR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DMAR?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 40.70 e 9.55%.
- Chiusura Precedente
- 40.70
- Apertura
- 40.77
- Bid
- 40.72
- Ask
- 41.02
- Minimo
- 40.72
- Massimo
- 40.77
- Volume
- 10
- Variazione giornaliera
- 0.05%
- Variazione Mensile
- 1.27%
- Variazione Semestrale
- 8.27%
- Variazione Annuale
- 9.55%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8