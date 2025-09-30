QuotazioniSezioni
Valute / DMAR
DMAR: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

40.72 USD 0.02 (0.05%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DMAR ha avuto una variazione del 0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 40.72 e ad un massimo di 40.77.

Segui le dinamiche di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DMAR oggi?

Oggi le azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March sono prezzate a 40.72. Viene scambiato all'interno di 0.05%, la chiusura di ieri è stata 40.70 e il volume degli scambi ha raggiunto 10. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DMAR mostra questi aggiornamenti.

Le azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March pagano dividendi?

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March è attualmente valutato a 40.72. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.55% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DMAR.

Come acquistare azioni DMAR?

Puoi acquistare azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March al prezzo attuale di 40.72. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 40.72 o 41.02, mentre 10 e -0.12% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DMAR sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DMAR?

Investire in FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March implica considerare l'intervallo annuale 35.07 - 40.77 e il prezzo attuale 40.72. Molti confrontano 1.27% e 8.27% prima di effettuare ordini su 40.72 o 41.02. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DMAR con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March?

Il prezzo massimo di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March nell'ultimo anno è stato 40.77. All'interno di 35.07 - 40.77, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 40.70 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March?

Il prezzo più basso di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) nel corso dell'anno è stato 35.07. Confrontandolo con gli attuali 40.72 e 35.07 - 40.77 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DMAR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DMAR?

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 40.70 e 9.55%.

Intervallo Giornaliero
40.72 40.77
Intervallo Annuale
35.07 40.77
Chiusura Precedente
40.70
Apertura
40.77
Bid
40.72
Ask
41.02
Minimo
40.72
Massimo
40.77
Volume
10
Variazione giornaliera
0.05%
Variazione Mensile
1.27%
Variazione Semestrale
8.27%
Variazione Annuale
9.55%
