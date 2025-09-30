- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
DMAR: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
Der Wechselkurs von DMAR hat sich für heute um 0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.71 bis zu einem Hoch von 40.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DMAR heute?
Die Aktie von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) notiert heute bei 40.75. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.07% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 40.72 und das Handelsvolumen erreichte 10. Das Live-Chart von DMAR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DMAR Dividenden?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March wird derzeit mit 40.75 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.63% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DMAR zu verfolgen.
Wie kaufe ich DMAR-Aktien?
Sie können Aktien von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) zum aktuellen Kurs von 40.75 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 40.75 oder 41.05 platziert, während 10 und 0.10% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DMAR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DMAR-Aktien?
Bei einer Investition in FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March müssen die jährliche Spanne 35.07 - 40.77 und der aktuelle Kurs 40.75 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.34% und 8.35%, bevor sie Orders zu 40.75 oder 41.05 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DMAR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March?
Der höchste Kurs von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) im vergangenen Jahr lag bei 40.77. Innerhalb von 35.07 - 40.77 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 40.72 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March?
Der niedrigste Kurs von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) im Laufe des Jahres betrug 35.07. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 40.75 und der Spanne 35.07 - 40.77 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DMAR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DMAR statt?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 40.72 und 9.63% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 40.72
- Eröffnung
- 40.71
- Bid
- 40.75
- Ask
- 41.05
- Tief
- 40.71
- Hoch
- 40.75
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- 0.07%
- Monatsänderung
- 1.34%
- 6-Monatsänderung
- 8.35%
- Jahresänderung
- 9.63%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8