DLR-PK: Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable

23.86 USD 0.08 (0.33%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do DLR-PK para hoje mudou para -0.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.78 e o mais alto foi 24.09.

Veja a dinâmica do par de moedas Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de DLR-PK hoje?

Hoje Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable (DLR-PK) está avaliado em 23.86. O instrumento é negociado dentro de -0.33%, o fechamento de ontem foi 23.94, e o volume de negociação atingiu 53. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DLR-PK em tempo real.

As ações de Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable pagam dividendos?

Atualmente Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable está avaliado em 23.86. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.84% e USD. Monitore os movimentos de DLR-PK no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de DLR-PK?

Você pode comprar ações de Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable (DLR-PK) pelo preço atual 23.86. Ordens geralmente são executadas perto de 23.86 ou 24.16, enquanto 53 e -0.25% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DLR-PK no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de DLR-PK?

Investir em Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable envolve considerar a faixa anual 22.79 - 25.08 e o preço atual 23.86. Muitos comparam -2.85% e 2.84% antes de enviar ordens em 23.86 ou 24.16. Estude as mudanças diárias de preço de DLR-PK no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações DIGITAL REALTY TRUST, INC.?

O maior preço de DIGITAL REALTY TRUST, INC. (DLR-PK) no último ano foi 25.08. As ações oscilaram bastante dentro de 22.79 - 25.08, e a comparação com 23.94 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações DIGITAL REALTY TRUST, INC.?

O menor preço de DIGITAL REALTY TRUST, INC. (DLR-PK) no ano foi 22.79. A comparação com o preço atual 23.86 e 22.79 - 25.08 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DLR-PK em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de DLR-PK?

No passado Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.94 e 2.84% após os eventos corporativos.

Faixa diária
23.78 24.09
Faixa anual
22.79 25.08
Fechamento anterior
23.94
Open
23.92
Bid
23.86
Ask
24.16
Low
23.78
High
24.09
Volume
53
Mudança diária
-0.33%
Mudança mensal
-2.85%
Mudança de 6 meses
2.84%
Mudança anual
2.84%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4