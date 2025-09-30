- Visão do mercado
DLR-PK: Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable
A taxa do DLR-PK para hoje mudou para -0.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.78 e o mais alto foi 24.09.
Veja a dinâmica do par de moedas Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable . As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DLR-PK hoje?
Hoje Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable (DLR-PK) está avaliado em 23.86. O instrumento é negociado dentro de -0.33%, o fechamento de ontem foi 23.94, e o volume de negociação atingiu 53. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DLR-PK em tempo real.
As ações de Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable pagam dividendos?
Atualmente Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable está avaliado em 23.86. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.84% e USD. Monitore os movimentos de DLR-PK no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DLR-PK?
Você pode comprar ações de Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable (DLR-PK) pelo preço atual 23.86. Ordens geralmente são executadas perto de 23.86 ou 24.16, enquanto 53 e -0.25% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DLR-PK no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DLR-PK?
Investir em Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable envolve considerar a faixa anual 22.79 - 25.08 e o preço atual 23.86. Muitos comparam -2.85% e 2.84% antes de enviar ordens em 23.86 ou 24.16. Estude as mudanças diárias de preço de DLR-PK no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações DIGITAL REALTY TRUST, INC.?
O maior preço de DIGITAL REALTY TRUST, INC. (DLR-PK) no último ano foi 25.08. As ações oscilaram bastante dentro de 22.79 - 25.08, e a comparação com 23.94 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações DIGITAL REALTY TRUST, INC.?
O menor preço de DIGITAL REALTY TRUST, INC. (DLR-PK) no ano foi 22.79. A comparação com o preço atual 23.86 e 22.79 - 25.08 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DLR-PK em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DLR-PK?
No passado Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.94 e 2.84% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 23.94
- Open
- 23.92
- Bid
- 23.86
- Ask
- 24.16
- Low
- 23.78
- High
- 24.09
- Volume
- 53
- Mudança diária
- -0.33%
- Mudança mensal
- -2.85%
- Mudança de 6 meses
- 2.84%
- Mudança anual
- 2.84%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4