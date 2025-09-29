Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable の現在の価格は23.86です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.84%やUSDにも注目します。DLR-PKの動きはライブチャートで確認できます。

DIGITAL REALTY TRUST, INC.の株の最低値は？

DIGITAL REALTY TRUST, INC.(DLR-PK)の年間最安値は22.79でした。現在の23.86や22.79 - 25.08と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DLR-PKの動きはライブチャートで確認できます。