DLR-PK: Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable

23.86 USD 0.08 (0.33%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DLR-PKの今日の為替レートは、-0.33%変化しました。日中、通貨は1あたり23.78の安値と24.09の高値で取引されました。

Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DLR-PK株の現在の価格は？

Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable の株価は本日23.86です。-0.33%内で取引され、前日の終値は23.94、取引量は53に達しました。DLR-PKのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable の株は配当を出しますか？

Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable の現在の価格は23.86です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.84%やUSDにも注目します。DLR-PKの動きはライブチャートで確認できます。

DLR-PK株を買う方法は？

Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable の株は現在23.86で購入可能です。注文は通常23.86または24.16付近で行われ、53や-0.25%が市場の動きを示します。DLR-PKの最新情報はライブチャートで確認できます。

DLR-PK株に投資する方法は？

Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable への投資では、年間の値幅22.79 - 25.08と現在の23.86を考慮します。注文は多くの場合23.86や24.16で行われる前に、-2.85%や2.84%と比較されます。DLR-PKの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

DIGITAL REALTY TRUST, INC.の株の最高値は？

DIGITAL REALTY TRUST, INC.の過去1年の最高値は25.08でした。22.79 - 25.08内で株価は大きく変動し、23.94と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

DIGITAL REALTY TRUST, INC.の株の最低値は？

DIGITAL REALTY TRUST, INC.(DLR-PK)の年間最安値は22.79でした。現在の23.86や22.79 - 25.08と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DLR-PKの動きはライブチャートで確認できます。

DLR-PKの株式分割はいつ行われましたか？

Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.94、2.84%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
23.78 24.09
1年のレンジ
22.79 25.08
以前の終値
23.94
始値
23.92
買値
23.86
買値
24.16
安値
23.78
高値
24.09
出来高
53
1日の変化
-0.33%
1ヶ月の変化
-2.85%
6ヶ月の変化
2.84%
1年の変化
2.84%
