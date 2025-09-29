Курс DLR-PK за сегодня изменился на -0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.85, а максимальная — 24.09.

Следите за динамикой Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.