DLR-PK: Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable

23.85 USD 0.09 (0.38%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DLR-PK за сегодня изменился на -0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.85, а максимальная — 24.09.

Следите за динамикой Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DLR-PK сегодня?

Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable (DLR-PK) сегодня оценивается на уровне 23.85. Инструмент торгуется в пределах -0.38%, вчерашнее закрытие составило 23.94, а торговый объем достиг 46. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DLR-PK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable ?

Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable в настоящее время оценивается в 23.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.80% и USD. Отслеживайте движения DLR-PK на графике в реальном времени.

Как купить акции DLR-PK?

Вы можете купить акции Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable (DLR-PK) по текущей цене 23.85. Ордера обычно размещаются около 23.85 или 24.15, тогда как 46 и -0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DLR-PK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DLR-PK?

Инвестирование в Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable предполагает учет годового диапазона 22.79 - 25.08 и текущей цены 23.85. Многие сравнивают -2.89% и 2.80% перед размещением ордеров на 23.85 или 24.15. Изучайте ежедневные изменения цены DLR-PK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции DIGITAL REALTY TRUST, INC.?

Самая высокая цена DIGITAL REALTY TRUST, INC. (DLR-PK) за последний год составила 25.08. Акции заметно колебались в пределах 22.79 - 25.08, сравнение с 23.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции DIGITAL REALTY TRUST, INC.?

Самая низкая цена DIGITAL REALTY TRUST, INC. (DLR-PK) за год составила 22.79. Сравнение с текущими 23.85 и 22.79 - 25.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DLR-PK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DLR-PK?

В прошлом Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.94 и 2.80% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.85 24.09
Годовой диапазон
22.79 25.08
Предыдущее закрытие
23.94
Open
23.92
Bid
23.85
Ask
24.15
Low
23.85
High
24.09
Объем
46
Дневное изменение
-0.38%
Месячное изменение
-2.89%
6-месячное изменение
2.80%
Годовое изменение
2.80%
