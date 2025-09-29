- Обзор рынка
DLR-PK: Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable
Курс DLR-PK за сегодня изменился на -0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.85, а максимальная — 24.09.
Следите за динамикой Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DLR-PK сегодня?
Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable (DLR-PK) сегодня оценивается на уровне 23.85. Инструмент торгуется в пределах -0.38%, вчерашнее закрытие составило 23.94, а торговый объем достиг 46. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DLR-PK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable ?
Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable в настоящее время оценивается в 23.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.80% и USD. Отслеживайте движения DLR-PK на графике в реальном времени.
Как купить акции DLR-PK?
Вы можете купить акции Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable (DLR-PK) по текущей цене 23.85. Ордера обычно размещаются около 23.85 или 24.15, тогда как 46 и -0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DLR-PK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DLR-PK?
Инвестирование в Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable предполагает учет годового диапазона 22.79 - 25.08 и текущей цены 23.85. Многие сравнивают -2.89% и 2.80% перед размещением ордеров на 23.85 или 24.15. Изучайте ежедневные изменения цены DLR-PK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции DIGITAL REALTY TRUST, INC.?
Самая высокая цена DIGITAL REALTY TRUST, INC. (DLR-PK) за последний год составила 25.08. Акции заметно колебались в пределах 22.79 - 25.08, сравнение с 23.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции DIGITAL REALTY TRUST, INC.?
Самая низкая цена DIGITAL REALTY TRUST, INC. (DLR-PK) за год составила 22.79. Сравнение с текущими 23.85 и 22.79 - 25.08 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DLR-PK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DLR-PK?
В прошлом Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.94 и 2.80% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.94
- Open
- 23.92
- Bid
- 23.85
- Ask
- 24.15
- Low
- 23.85
- High
- 24.09
- Объем
- 46
- Дневное изменение
- -0.38%
- Месячное изменение
- -2.89%
- 6-месячное изменение
- 2.80%
- Годовое изменение
- 2.80%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%