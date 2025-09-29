报价部分
货币 / DLR-PK
回到股票

DLR-PK: Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable

23.86 USD 0.08 (0.33%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DLR-PK汇率已更改-0.33%。当日，交易品种以低点23.78和高点24.09进行交易。

关注Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable 动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DLR-PK股票今天的价格是多少？

Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable 股票今天的定价为23.86。它在-0.33%范围内交易，昨天的收盘价为23.94，交易量达到53。DLR-PK的实时价格图表显示了这些更新。

Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable 股票是否支付股息？

Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable 目前的价值为23.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.84%和USD。实时查看图表以跟踪DLR-PK走势。

如何购买DLR-PK股票？

您可以以23.86的当前价格购买Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable 股票。订单通常设置在23.86或24.16附近，而53和-0.25%显示市场活动。立即关注DLR-PK的实时图表更新。

如何投资DLR-PK股票？

投资Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable 需要考虑年度范围22.79 - 25.08和当前价格23.86。许多人在以23.86或24.16下订单之前，会比较-2.85%和。实时查看DLR-PK价格图表，了解每日变化。

DIGITAL REALTY TRUST, INC.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，DIGITAL REALTY TRUST, INC.的最高价格是25.08。在22.79 - 25.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable 的绩效。

DIGITAL REALTY TRUST, INC.股票的最低价格是多少？

DIGITAL REALTY TRUST, INC.（DLR-PK）的最低价格为22.79。将其与当前的23.86和22.79 - 25.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DLR-PK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DLR-PK股票是什么时候拆分的？

Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable 历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.94和2.84%中可见。

日范围
23.78 24.09
年范围
22.79 25.08
前一天收盘价
23.94
开盘价
23.92
卖价
23.86
买价
24.16
最低价
23.78
最高价
24.09
交易量
53
日变化
-0.33%
月变化
-2.85%
6个月变化
2.84%
年变化
2.84%
