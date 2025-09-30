- Panoramica
DLR-PK: Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable
Il tasso di cambio DLR-PK ha avuto una variazione del -0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.78 e ad un massimo di 24.09.
Segui le dinamiche di Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DLR-PK oggi?
Oggi le azioni Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable sono prezzate a 23.86. Viene scambiato all'interno di -0.33%, la chiusura di ieri è stata 23.94 e il volume degli scambi ha raggiunto 53. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DLR-PK mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable pagano dividendi?
Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable è attualmente valutato a 23.86. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.84% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DLR-PK.
Come acquistare azioni DLR-PK?
Puoi acquistare azioni Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable al prezzo attuale di 23.86. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.86 o 24.16, mentre 53 e -0.25% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DLR-PK sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DLR-PK?
Investire in Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable implica considerare l'intervallo annuale 22.79 - 25.08 e il prezzo attuale 23.86. Molti confrontano -2.85% e 2.84% prima di effettuare ordini su 23.86 o 24.16. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DLR-PK con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni DIGITAL REALTY TRUST, INC.?
Il prezzo massimo di DIGITAL REALTY TRUST, INC. nell'ultimo anno è stato 25.08. All'interno di 22.79 - 25.08, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.94 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni DIGITAL REALTY TRUST, INC.?
Il prezzo più basso di DIGITAL REALTY TRUST, INC. (DLR-PK) nel corso dell'anno è stato 22.79. Confrontandolo con gli attuali 23.86 e 22.79 - 25.08 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DLR-PK muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DLR-PK?
Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.94 e 2.84%.
- Chiusura Precedente
- 23.94
- Apertura
- 23.92
- Bid
- 23.86
- Ask
- 24.16
- Minimo
- 23.78
- Massimo
- 24.09
- Volume
- 53
- Variazione giornaliera
- -0.33%
- Variazione Mensile
- -2.85%
- Variazione Semestrale
- 2.84%
- Variazione Annuale
- 2.84%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4