DLR-PK: Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable

23.86 USD 0.08 (0.33%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DLR-PK ha avuto una variazione del -0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.78 e ad un massimo di 24.09.

Segui le dinamiche di Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DLR-PK oggi?

Oggi le azioni Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable sono prezzate a 23.86. Viene scambiato all'interno di -0.33%, la chiusura di ieri è stata 23.94 e il volume degli scambi ha raggiunto 53. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DLR-PK mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable pagano dividendi?

Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable è attualmente valutato a 23.86. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.84% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DLR-PK.

Come acquistare azioni DLR-PK?

Puoi acquistare azioni Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable al prezzo attuale di 23.86. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.86 o 24.16, mentre 53 e -0.25% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DLR-PK sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DLR-PK?

Investire in Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable implica considerare l'intervallo annuale 22.79 - 25.08 e il prezzo attuale 23.86. Molti confrontano -2.85% e 2.84% prima di effettuare ordini su 23.86 o 24.16. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DLR-PK con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni DIGITAL REALTY TRUST, INC.?

Il prezzo massimo di DIGITAL REALTY TRUST, INC. nell'ultimo anno è stato 25.08. All'interno di 22.79 - 25.08, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.94 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni DIGITAL REALTY TRUST, INC.?

Il prezzo più basso di DIGITAL REALTY TRUST, INC. (DLR-PK) nel corso dell'anno è stato 22.79. Confrontandolo con gli attuali 23.86 e 22.79 - 25.08 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DLR-PK muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DLR-PK?

Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.94 e 2.84%.

Intervallo Giornaliero
23.78 24.09
Intervallo Annuale
22.79 25.08
Chiusura Precedente
23.94
Apertura
23.92
Bid
23.86
Ask
24.16
Minimo
23.78
Massimo
24.09
Volume
53
Variazione giornaliera
-0.33%
Variazione Mensile
-2.85%
Variazione Semestrale
2.84%
Variazione Annuale
2.84%
