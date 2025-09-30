- Übersicht
DLR-PK: Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable
Der Wechselkurs von DLR-PK hat sich für heute um -0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.78 bis zu einem Hoch von 24.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DLR-PK heute?
Die Aktie von Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable (DLR-PK) notiert heute bei 23.86. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.33% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.94 und das Handelsvolumen erreichte 53. Das Live-Chart von DLR-PK zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DLR-PK Dividenden?
Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable wird derzeit mit 23.86 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.84% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DLR-PK zu verfolgen.
Wie kaufe ich DLR-PK-Aktien?
Sie können Aktien von Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable (DLR-PK) zum aktuellen Kurs von 23.86 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.86 oder 24.16 platziert, während 53 und -0.25% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DLR-PK auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DLR-PK-Aktien?
Bei einer Investition in Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable müssen die jährliche Spanne 22.79 - 25.08 und der aktuelle Kurs 23.86 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.85% und 2.84%, bevor sie Orders zu 23.86 oder 24.16 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DLR-PK.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von DIGITAL REALTY TRUST, INC.?
Der höchste Kurs von DIGITAL REALTY TRUST, INC. (DLR-PK) im vergangenen Jahr lag bei 25.08. Innerhalb von 22.79 - 25.08 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.94 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von DIGITAL REALTY TRUST, INC.?
Der niedrigste Kurs von DIGITAL REALTY TRUST, INC. (DLR-PK) im Laufe des Jahres betrug 22.79. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.86 und der Spanne 22.79 - 25.08 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DLR-PK live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DLR-PK statt?
Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.94 und 2.84% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.94
- Eröffnung
- 23.92
- Bid
- 23.86
- Ask
- 24.16
- Tief
- 23.78
- Hoch
- 24.09
- Volumen
- 53
- Tagesänderung
- -0.33%
- Monatsänderung
- -2.85%
- 6-Monatsänderung
- 2.84%
- Jahresänderung
- 2.84%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4