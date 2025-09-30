KurseKategorien
DLR-PK: Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable

23.86 USD 0.08 (0.33%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DLR-PK hat sich für heute um -0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.78 bis zu einem Hoch von 24.09 gehandelt.

Verfolgen Sie die Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von DLR-PK heute?

Die Aktie von Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable (DLR-PK) notiert heute bei 23.86. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.33% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.94 und das Handelsvolumen erreichte 53. Das Live-Chart von DLR-PK zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie DLR-PK Dividenden?

Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable wird derzeit mit 23.86 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.84% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DLR-PK zu verfolgen.

Wie kaufe ich DLR-PK-Aktien?

Sie können Aktien von Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable (DLR-PK) zum aktuellen Kurs von 23.86 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.86 oder 24.16 platziert, während 53 und -0.25% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DLR-PK auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in DLR-PK-Aktien?

Bei einer Investition in Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable müssen die jährliche Spanne 22.79 - 25.08 und der aktuelle Kurs 23.86 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -2.85% und 2.84%, bevor sie Orders zu 23.86 oder 24.16 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DLR-PK.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von DIGITAL REALTY TRUST, INC.?

Der höchste Kurs von DIGITAL REALTY TRUST, INC. (DLR-PK) im vergangenen Jahr lag bei 25.08. Innerhalb von 22.79 - 25.08 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.94 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von DIGITAL REALTY TRUST, INC.?

Der niedrigste Kurs von DIGITAL REALTY TRUST, INC. (DLR-PK) im Laufe des Jahres betrug 22.79. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.86 und der Spanne 22.79 - 25.08 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DLR-PK live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von DLR-PK statt?

Digital Realty Trust Inc 5.850% Series K Cumulative Redeemable hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.94 und 2.84% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
23.78 24.09
Jahresspanne
22.79 25.08
Vorheriger Schlusskurs
23.94
Eröffnung
23.92
Bid
23.86
Ask
24.16
Tief
23.78
Hoch
24.09
Volumen
53
Tagesänderung
-0.33%
Monatsänderung
-2.85%
6-Monatsänderung
2.84%
Jahresänderung
2.84%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4