DDLS: WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equit
A taxa do DDLS para hoje mudou para 0.07%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 41.72 e o mais alto foi 41.92.
Veja a dinâmica do par de moedas WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equit. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DDLS Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DDLS hoje?
Hoje WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equit (DDLS) está avaliado em 41.92. O instrumento é negociado dentro de 0.07%, o fechamento de ontem foi 41.89, e o volume de negociação atingiu 36. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DDLS em tempo real.
As ações de WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equit pagam dividendos?
Atualmente WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equit está avaliado em 41.92. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 14.72% e USD. Monitore os movimentos de DDLS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DDLS?
Você pode comprar ações de WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equit (DDLS) pelo preço atual 41.92. Ordens geralmente são executadas perto de 41.92 ou 42.22, enquanto 36 e 0.12% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DDLS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DDLS?
Investir em WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equit envolve considerar a faixa anual 31.20 - 42.58 e o preço atual 41.92. Muitos comparam 1.09% e 18.35% antes de enviar ordens em 41.92 ou 42.22. Estude as mudanças diárias de preço de DDLS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund?
O maior preço de WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund (DDLS) no último ano foi 42.58. As ações oscilaram bastante dentro de 31.20 - 42.58, e a comparação com 41.89 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equit no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund?
O menor preço de WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund (DDLS) no ano foi 31.20. A comparação com o preço atual 41.92 e 31.20 - 42.58 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DDLS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DDLS?
No passado WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equit passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 41.89 e 14.72% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 41.89
- Open
- 41.87
- Bid
- 41.92
- Ask
- 42.22
- Low
- 41.72
- High
- 41.92
- Volume
- 36
- Mudança diária
- 0.07%
- Mudança mensal
- 1.09%
- Mudança de 6 meses
- 18.35%
- Mudança anual
- 14.72%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8