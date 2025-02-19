- Aperçu
DDLS: WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equit
Le taux de change de DDLS a changé de 0.53% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 41.69 et à un maximum de 41.89.
Suivez la dynamique WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equit. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
DDLS Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DDLS aujourd'hui ?
L'action WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equit est cotée à 41.89 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.53%, a clôturé hier à 41.67 et son volume d'échange a atteint 111. Le graphique en temps réel du cours de DDLS présente ces mises à jour.
L'action WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equit verse-t-elle des dividendes ?
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equit est actuellement valorisé à 41.89. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 14.64% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DDLS.
Comment acheter des actions DDLS ?
Vous pouvez acheter des actions WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equit au cours actuel de 41.89. Les ordres sont généralement placés à proximité de 41.89 ou de 42.19, le 111 et le 0.24% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DDLS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DDLS ?
Investir dans WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equit implique de prendre en compte la fourchette annuelle 31.20 - 42.58 et le prix actuel 41.89. Beaucoup comparent 1.01% et 18.27% avant de passer des ordres à 41.89 ou 42.19. Consultez le graphique du cours de DDLS en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund ?
Le cours le plus élevé de WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund l'année dernière était 42.58. Au cours de 31.20 - 42.58, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 41.67 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equit sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund ?
Le cours le plus bas de WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund (DDLS) sur l'année a été 31.20. Sa comparaison avec 41.89 et 31.20 - 42.58 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DDLS sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DDLS a-t-elle été divisée ?
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equit a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 41.67 et 14.64% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 41.67
- Ouverture
- 41.79
- Bid
- 41.89
- Ask
- 42.19
- Plus Bas
- 41.69
- Plus Haut
- 41.89
- Volume
- 111
- Changement quotidien
- 0.53%
- Changement Mensuel
- 1.01%
- Changement à 6 Mois
- 18.27%
- Changement Annuel
- 14.64%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8