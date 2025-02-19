- Panorámica
DDLS: WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equit
El tipo de cambio de DDLS de hoy ha cambiado un -0.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 41.72, mientras que el máximo ha alcanzado 41.90.
Siga la dinámica de la pareja de divisas WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equit. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
DDLS News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DDLS hoy?
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equit (DDLS) se evalúa hoy en 41.85. El instrumento se negocia dentro de -0.10%; el cierre de ayer ha sido 41.89 y el volumen comercial ha alcanzado 23. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DDLS en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equit?
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equit se evalúa actualmente en 41.85. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 14.53% y USD. Monitoree los movimientos de DDLS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DDLS?
Puede comprar acciones de WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equit (DDLS) al precio actual de 41.85. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 41.85 o 42.15, mientras que 23 y -0.05% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DDLS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DDLS?
Invertir en WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equit implica tener en cuenta el rango anual 31.20 - 42.58 y el precio actual 41.85. Muchos comparan 0.92% y 18.15% antes de colocar órdenes en 41.85 o 42.15. Estudie los cambios diarios de precios de DDLS en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund?
El precio más alto de WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund (DDLS) en el último año ha sido 42.58. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 31.20 - 42.58, una comparación con 41.89 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equit en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund?
El precio más bajo de WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund (DDLS) para el año ha sido 31.20. La comparación con los actuales 41.85 y 31.20 - 42.58 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DDLS en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DDLS?
En el pasado, WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equit ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 41.89 y 14.53% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 41.89
- Open
- 41.87
- Bid
- 41.85
- Ask
- 42.15
- Low
- 41.72
- High
- 41.90
- Volumen
- 23
- Cambio diario
- -0.10%
- Cambio mensual
- 0.92%
- Cambio a 6 meses
- 18.15%
- Cambio anual
- 14.53%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8