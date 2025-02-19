КотировкиРазделы
DDLS: WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equit

41.89 USD 0.22 (0.53%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DDLS за сегодня изменился на 0.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.69, а максимальная — 41.89.

Следите за динамикой WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equit. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DDLS сегодня?

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equit (DDLS) сегодня оценивается на уровне 41.89. Инструмент торгуется в пределах 0.53%, вчерашнее закрытие составило 41.67, а торговый объем достиг 111. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DDLS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equit?

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equit в настоящее время оценивается в 41.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.64% и USD. Отслеживайте движения DDLS на графике в реальном времени.

Как купить акции DDLS?

Вы можете купить акции WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equit (DDLS) по текущей цене 41.89. Ордера обычно размещаются около 41.89 или 42.19, тогда как 111 и 0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DDLS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DDLS?

Инвестирование в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equit предполагает учет годового диапазона 31.20 - 42.58 и текущей цены 41.89. Многие сравнивают 1.01% и 18.27% перед размещением ордеров на 41.89 или 42.19. Изучайте ежедневные изменения цены DDLS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund?

Самая высокая цена WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund (DDLS) за последний год составила 42.58. Акции заметно колебались в пределах 31.20 - 42.58, сравнение с 41.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equit на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund?

Самая низкая цена WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund (DDLS) за год составила 31.20. Сравнение с текущими 41.89 и 31.20 - 42.58 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DDLS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DDLS?

В прошлом WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equit проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.67 и 14.64% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
41.69 41.89
Годовой диапазон
31.20 42.58
Предыдущее закрытие
41.67
Open
41.79
Bid
41.89
Ask
42.19
Low
41.69
High
41.89
Объем
111
Дневное изменение
0.53%
Месячное изменение
1.01%
6-месячное изменение
18.27%
Годовое изменение
14.64%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8