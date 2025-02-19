- Übersicht
DDLS: WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equit
Der Wechselkurs von DDLS hat sich für heute um 0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.72 bis zu einem Hoch von 41.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equit-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DDLS heute?
Die Aktie von WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equit (DDLS) notiert heute bei 41.95. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.14% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 41.89 und das Handelsvolumen erreichte 42. Das Live-Chart von DDLS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DDLS Dividenden?
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equit wird derzeit mit 41.95 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 14.81% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DDLS zu verfolgen.
Wie kaufe ich DDLS-Aktien?
Sie können Aktien von WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equit (DDLS) zum aktuellen Kurs von 41.95 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 41.95 oder 42.25 platziert, während 42 und 0.19% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DDLS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DDLS-Aktien?
Bei einer Investition in WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equit müssen die jährliche Spanne 31.20 - 42.58 und der aktuelle Kurs 41.95 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.16% und 18.44%, bevor sie Orders zu 41.95 oder 42.25 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DDLS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund?
Der höchste Kurs von WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund (DDLS) im vergangenen Jahr lag bei 42.58. Innerhalb von 31.20 - 42.58 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 41.89 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equit mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund?
Der niedrigste Kurs von WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund (DDLS) im Laufe des Jahres betrug 31.20. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 41.95 und der Spanne 31.20 - 42.58 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DDLS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DDLS statt?
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equit hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 41.89 und 14.81% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 41.89
- Eröffnung
- 41.87
- Bid
- 41.95
- Ask
- 42.25
- Tief
- 41.72
- Hoch
- 41.95
- Volumen
- 42
- Tagesänderung
- 0.14%
- Monatsänderung
- 1.16%
- 6-Monatsänderung
- 18.44%
- Jahresänderung
- 14.81%
