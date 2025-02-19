- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
DDLS: WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equit
DDLSの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり41.72の安値と41.90の高値で取引されました。
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equitダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DDLS News
- Revisiting The Corporate Earnings Reporting Frequency Debate
- Dollar Weakness Boosts International Appeal
- 'Rest Of World' Equities Finally Break Out
- Global Wealth Research - Quarterly Report: July 2025
- Global Leading Indicators, June 2025 - What Tariffs?
- Oil Moves On Middle East Tensions, But Other Markets Stay The Course
- The Storm Before The Calm
- Exploring New Trade Deals Amid Rising Protectionism
- Soaring Services Trade: Why Service Trade Barriers Are A Potential Retaliation Tool
- How Deep Is Your Non-U.S. Love
よくあるご質問
DDLS株の現在の価格は？
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equitの株価は本日41.85です。-0.10%内で取引され、前日の終値は41.89、取引量は23に達しました。DDLSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equitの株は配当を出しますか？
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equitの現在の価格は41.85です。配当方針は会社によりますが、投資家は14.53%やUSDにも注目します。DDLSの動きはライブチャートで確認できます。
DDLS株を買う方法は？
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equitの株は現在41.85で購入可能です。注文は通常41.85または42.15付近で行われ、23や-0.05%が市場の動きを示します。DDLSの最新情報はライブチャートで確認できます。
DDLS株に投資する方法は？
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equitへの投資では、年間の値幅31.20 - 42.58と現在の41.85を考慮します。注文は多くの場合41.85や42.15で行われる前に、0.92%や18.15%と比較されます。DDLSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fundの株の最高値は？
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fundの過去1年の最高値は42.58でした。31.20 - 42.58内で株価は大きく変動し、41.89と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equitのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fundの株の最低値は？
WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund(DDLS)の年間最安値は31.20でした。現在の41.85や31.20 - 42.58と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DDLSの動きはライブチャートで確認できます。
DDLSの株式分割はいつ行われましたか？
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equitは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、41.89、14.53%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 41.89
- 始値
- 41.87
- 買値
- 41.85
- 買値
- 42.15
- 安値
- 41.72
- 高値
- 41.90
- 出来高
- 23
- 1日の変化
- -0.10%
- 1ヶ月の変化
- 0.92%
- 6ヶ月の変化
- 18.15%
- 1年の変化
- 14.53%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8