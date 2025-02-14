Moedas / CXDO
CXDO: Crexendo Inc
6.82 USD 0.18 (2.71%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CXDO para hoje mudou para 2.71%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.65 e o mais alto foi 6.87.
Veja a dinâmica do par de moedas Crexendo Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CXDO Notícias
Faixa diária
6.65 6.87
Faixa anual
3.75 7.34
- Fechamento anterior
- 6.64
- Open
- 6.69
- Bid
- 6.82
- Ask
- 7.12
- Low
- 6.65
- High
- 6.87
- Volume
- 103
- Mudança diária
- 2.71%
- Mudança mensal
- 10.00%
- Mudança de 6 meses
- 41.49%
- Mudança anual
- 45.42%
