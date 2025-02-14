KurseKategorien
CXDO: Crexendo Inc

6.85 USD 0.03 (0.44%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CXDO hat sich für heute um 0.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.78 bis zu einem Hoch von 6.88 gehandelt.

Verfolgen Sie die Crexendo Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
6.78 6.88
Jahresspanne
3.75 7.34
Vorheriger Schlusskurs
6.82
Eröffnung
6.82
Bid
6.85
Ask
7.15
Tief
6.78
Hoch
6.88
Volumen
105
Tagesänderung
0.44%
Monatsänderung
10.48%
6-Monatsänderung
42.12%
Jahresänderung
46.06%
