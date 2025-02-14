Währungen / CXDO
CXDO: Crexendo Inc
6.85 USD 0.03 (0.44%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CXDO hat sich für heute um 0.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.78 bis zu einem Hoch von 6.88 gehandelt.
Verfolgen Sie die Crexendo Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CXDO News
- Dropbox, Crexendo Remain Our Top Picks in Internet Services
- Is Itron (ITRI) Stock Outpacing Its Computer and Technology Peers This Year?
- Wall Street Analysts Predict a 39.34% Upside in Crexendo (CXDO): Here's What You Should Know
- Is Leidos (LDOS) Stock Outpacing Its Computer and Technology Peers This Year?
- Akamai and LevelBlue Launch Managed Web App, API Protection Services
- How Much Upside is Left in Crexendo (CXDO)? Wall Street Analysts Think 41.43%
- Crexendo (CXDO) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Crexendo, Inc. (CXDO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Crexendo (CXDO) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Crexendo earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Crexendo Stock: Disruptive Business Model Should Win Market Share
- Crexendo CEO Korn sells $44k in shares
- Needham initiates coverage on Crexendo stock with Buy rating, $8 target
- Crexendo Fuels BCN’s Voice Platform Surge with Strategic Capacity Expansion
- Crexendo CEO Jeff Korn to Speak at Cloud Communications European Summit
- Crexendo’s NetSapiens Platform Licensees Sweep the ™Cnet UC Product of the Year Awards
- Crexendo joins Russell 2000 and 3000 indexes
- Crexendo’s AI-Native Software Platform Powers UDT’s Next-Gen Voice Services
- Crexendo CTO sells shares worth $1.92 million
- Crexendo, Inc. (CXDO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Crexendo stock rises as Q4 earnings top estimates
- Crexendo’s Bullish Run: Capitalizing On Microsoft’s Exit And Cloud Demand (NASDAQ:CXDO)
Tagesspanne
6.78 6.88
Jahresspanne
3.75 7.34
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.82
- Eröffnung
- 6.82
- Bid
- 6.85
- Ask
- 7.15
- Tief
- 6.78
- Hoch
- 6.88
- Volumen
- 105
- Tagesänderung
- 0.44%
- Monatsänderung
- 10.48%
- 6-Monatsänderung
- 42.12%
- Jahresänderung
- 46.06%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K