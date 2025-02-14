КотировкиРазделы
CXDO: Crexendo Inc

6.76 USD 0.25 (3.84%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CXDO за сегодня изменился на 3.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.36, а максимальная — 6.79.

Следите за динамикой Crexendo Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
6.36 6.79
Годовой диапазон
3.75 7.34
Предыдущее закрытие
6.51
Open
6.51
Bid
6.76
Ask
7.06
Low
6.36
High
6.79
Объем
265
Дневное изменение
3.84%
Месячное изменение
9.03%
6-месячное изменение
40.25%
Годовое изменение
44.14%
