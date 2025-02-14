Валюты / CXDO
CXDO: Crexendo Inc
6.76 USD 0.25 (3.84%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CXDO за сегодня изменился на 3.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.36, а максимальная — 6.79.
Следите за динамикой Crexendo Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CXDO
- Dropbox, Crexendo Remain Our Top Picks in Internet Services
- Is Itron (ITRI) Stock Outpacing Its Computer and Technology Peers This Year?
- Wall Street Analysts Predict a 39.34% Upside in Crexendo (CXDO): Here's What You Should Know
- Is Leidos (LDOS) Stock Outpacing Its Computer and Technology Peers This Year?
- Akamai and LevelBlue Launch Managed Web App, API Protection Services
- How Much Upside is Left in Crexendo (CXDO)? Wall Street Analysts Think 41.43%
- Crexendo (CXDO) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Crexendo, Inc. (CXDO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Crexendo (CXDO) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Crexendo earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Crexendo Stock: Disruptive Business Model Should Win Market Share
- Crexendo CEO Korn sells $44k in shares
- Needham initiates coverage on Crexendo stock with Buy rating, $8 target
- Crexendo Fuels BCN’s Voice Platform Surge with Strategic Capacity Expansion
- Crexendo CEO Jeff Korn to Speak at Cloud Communications European Summit
- Crexendo’s NetSapiens Platform Licensees Sweep the ™Cnet UC Product of the Year Awards
- Crexendo joins Russell 2000 and 3000 indexes
- Crexendo’s AI-Native Software Platform Powers UDT’s Next-Gen Voice Services
- Crexendo CTO sells shares worth $1.92 million
- Crexendo, Inc. (CXDO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Crexendo stock rises as Q4 earnings top estimates
- Crexendo’s Bullish Run: Capitalizing On Microsoft’s Exit And Cloud Demand (NASDAQ:CXDO)
Дневной диапазон
6.36 6.79
Годовой диапазон
3.75 7.34
- Предыдущее закрытие
- 6.51
- Open
- 6.51
- Bid
- 6.76
- Ask
- 7.06
- Low
- 6.36
- High
- 6.79
- Объем
- 265
- Дневное изменение
- 3.84%
- Месячное изменение
- 9.03%
- 6-месячное изменение
- 40.25%
- Годовое изменение
- 44.14%
