CSB: VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF

58.78 USD 0.30 (0.51%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do CSB para hoje mudou para -0.51%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 58.67 e o mais alto foi 59.16.

Veja a dinâmica do par de moedas VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

CSB Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de CSB hoje?

Hoje VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF (CSB) está avaliado em 58.78. O instrumento é negociado dentro de -0.51%, o fechamento de ontem foi 59.08, e o volume de negociação atingiu 21. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CSB em tempo real.

As ações de VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF pagam dividendos?

Atualmente VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF está avaliado em 58.78. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.26% e USD. Monitore os movimentos de CSB no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de CSB?

Você pode comprar ações de VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF (CSB) pelo preço atual 58.78. Ordens geralmente são executadas perto de 58.78 ou 59.08, enquanto 21 e -0.29% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CSB no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de CSB?

Investir em VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF envolve considerar a faixa anual 49.12 - 65.36 e o preço atual 58.78. Muitos comparam -0.69% e 2.49% antes de enviar ordens em 58.78 ou 59.08. Estude as mudanças diárias de preço de CSB no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF?

O maior preço de VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF (CSB) no último ano foi 65.36. As ações oscilaram bastante dentro de 49.12 - 65.36, e a comparação com 59.08 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF?

O menor preço de VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF (CSB) no ano foi 49.12. A comparação com o preço atual 58.78 e 49.12 - 65.36 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CSB em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de CSB?

No passado VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 59.08 e 0.26% após os eventos corporativos.

Faixa diária
58.67 59.16
Faixa anual
49.12 65.36
Fechamento anterior
59.08
Open
58.95
Bid
58.78
Ask
59.08
Low
58.67
High
59.16
Volume
21
Mudança diária
-0.51%
Mudança mensal
-0.69%
Mudança de 6 meses
2.49%
Mudança anual
0.26%
