CotationsSections
Devises / CSB
Retour à Actions

CSB: VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF

58.88 USD 0.20 (0.34%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CSB a changé de -0.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 58.88 et à un maximum de 59.16.

Suivez la dynamique VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CSB Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action CSB aujourd'hui ?

L'action VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF est cotée à 58.88 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.34%, a clôturé hier à 59.08 et son volume d'échange a atteint 14. Le graphique en temps réel du cours de CSB présente ces mises à jour.

L'action VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF verse-t-elle des dividendes ?

VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF est actuellement valorisé à 58.88. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.43% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CSB.

Comment acheter des actions CSB ?

Vous pouvez acheter des actions VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF au cours actuel de 58.88. Les ordres sont généralement placés à proximité de 58.88 ou de 59.18, le 14 et le -0.12% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CSB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action CSB ?

Investir dans VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 49.12 - 65.36 et le prix actuel 58.88. Beaucoup comparent -0.52% et 2.67% avant de passer des ordres à 58.88 ou 59.18. Consultez le graphique du cours de CSB en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF ?

Le cours le plus élevé de VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF l'année dernière était 65.36. Au cours de 49.12 - 65.36, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 59.08 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF ?

Le cours le plus bas de VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF (CSB) sur l'année a été 49.12. Sa comparaison avec 58.88 et 49.12 - 65.36 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CSB sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action CSB a-t-elle été divisée ?

VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 59.08 et 0.43% après les opérations sur titres.

Range quotidien
58.88 59.16
Range Annuel
49.12 65.36
Clôture Précédente
59.08
Ouverture
58.95
Bid
58.88
Ask
59.18
Plus Bas
58.88
Plus Haut
59.16
Volume
14
Changement quotidien
-0.34%
Changement Mensuel
-0.52%
Changement à 6 Mois
2.67%
Changement Annuel
0.43%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8