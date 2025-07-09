CotizacionesSecciones
CSB: VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF

58.89 USD 0.19 (0.32%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CSB de hoy ha cambiado un -0.32%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 58.67, mientras que el máximo ha alcanzado 58.89.

Siga la dinámica de la pareja de divisas VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de CSB hoy?

VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF (CSB) se evalúa hoy en 58.89. El instrumento se negocia dentro de -0.32%; el cierre de ayer ha sido 59.08 y el volumen comercial ha alcanzado 5. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CSB en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF?

VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF se evalúa actualmente en 58.89. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.44% y USD. Monitoree los movimientos de CSB en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de CSB?

Puede comprar acciones de VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF (CSB) al precio actual de 58.89. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 58.89 o 59.19, mientras que 5 y 0.37% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CSB en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de CSB?

Invertir en VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF implica tener en cuenta el rango anual 49.12 - 65.36 y el precio actual 58.89. Muchos comparan -0.51% y 2.69% antes de colocar órdenes en 58.89 o 59.19. Estudie los cambios diarios de precios de CSB en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF?

El precio más alto de VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF (CSB) en el último año ha sido 65.36. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 49.12 - 65.36, una comparación con 59.08 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF?

El precio más bajo de VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF (CSB) para el año ha sido 49.12. La comparación con los actuales 58.89 y 49.12 - 65.36 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CSB en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CSB?

En el pasado, VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 59.08 y 0.44% después de las acciones corporativas.

Rango diario
58.67 58.89
Rango anual
49.12 65.36
Cierres anteriores
59.08
Open
58.67
Bid
58.89
Ask
59.19
Low
58.67
High
58.89
Volumen
5
Cambio diario
-0.32%
Cambio mensual
-0.51%
Cambio a 6 meses
2.69%
Cambio anual
0.44%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8