CSB: VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF
Il tasso di cambio CSB ha avuto una variazione del -0.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 58.88 e ad un massimo di 59.16.
Segui le dinamiche di VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CSB oggi?
Oggi le azioni VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF sono prezzate a 58.88. Viene scambiato all'interno di -0.34%, la chiusura di ieri è stata 59.08 e il volume degli scambi ha raggiunto 14. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CSB mostra questi aggiornamenti.
Le azioni VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF pagano dividendi?
VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF è attualmente valutato a 58.88. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.43% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CSB.
Come acquistare azioni CSB?
Puoi acquistare azioni VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF al prezzo attuale di 58.88. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 58.88 o 59.18, mentre 14 e -0.12% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CSB sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CSB?
Investire in VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF implica considerare l'intervallo annuale 49.12 - 65.36 e il prezzo attuale 58.88. Molti confrontano -0.52% e 2.67% prima di effettuare ordini su 58.88 o 59.18. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CSB con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF?
Il prezzo massimo di VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF nell'ultimo anno è stato 65.36. All'interno di 49.12 - 65.36, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 59.08 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF?
Il prezzo più basso di VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF (CSB) nel corso dell'anno è stato 49.12. Confrontandolo con gli attuali 58.88 e 49.12 - 65.36 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CSB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CSB?
VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 59.08 e 0.43%.
- Chiusura Precedente
- 59.08
- Apertura
- 58.95
- Bid
- 58.88
- Ask
- 59.18
- Minimo
- 58.88
- Massimo
- 59.16
- Volume
- 14
- Variazione giornaliera
- -0.34%
- Variazione Mensile
- -0.52%
- Variazione Semestrale
- 2.67%
- Variazione Annuale
- 0.43%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8