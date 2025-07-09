QuotazioniSezioni
Valute / CSB
Tornare a Azioni

CSB: VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF

58.88 USD 0.20 (0.34%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CSB ha avuto una variazione del -0.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 58.88 e ad un massimo di 59.16.

Segui le dinamiche di VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CSB News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CSB oggi?

Oggi le azioni VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF sono prezzate a 58.88. Viene scambiato all'interno di -0.34%, la chiusura di ieri è stata 59.08 e il volume degli scambi ha raggiunto 14. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CSB mostra questi aggiornamenti.

Le azioni VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF pagano dividendi?

VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF è attualmente valutato a 58.88. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.43% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CSB.

Come acquistare azioni CSB?

Puoi acquistare azioni VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF al prezzo attuale di 58.88. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 58.88 o 59.18, mentre 14 e -0.12% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CSB sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CSB?

Investire in VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF implica considerare l'intervallo annuale 49.12 - 65.36 e il prezzo attuale 58.88. Molti confrontano -0.52% e 2.67% prima di effettuare ordini su 58.88 o 59.18. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CSB con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF?

Il prezzo massimo di VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF nell'ultimo anno è stato 65.36. All'interno di 49.12 - 65.36, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 59.08 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF?

Il prezzo più basso di VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF (CSB) nel corso dell'anno è stato 49.12. Confrontandolo con gli attuali 58.88 e 49.12 - 65.36 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CSB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CSB?

VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 59.08 e 0.43%.

Intervallo Giornaliero
58.88 59.16
Intervallo Annuale
49.12 65.36
Chiusura Precedente
59.08
Apertura
58.95
Bid
58.88
Ask
59.18
Minimo
58.88
Massimo
59.16
Volume
14
Variazione giornaliera
-0.34%
Variazione Mensile
-0.52%
Variazione Semestrale
2.67%
Variazione Annuale
0.43%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8