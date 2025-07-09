- Übersicht
CSB: VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF
Der Wechselkurs von CSB hat sich für heute um -0.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 58.67 bis zu einem Hoch von 59.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CSB News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CSB heute?
Die Aktie von VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF (CSB) notiert heute bei 58.78. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.51% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 59.08 und das Handelsvolumen erreichte 21. Das Live-Chart von CSB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CSB Dividenden?
VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF wird derzeit mit 58.78 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.26% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CSB zu verfolgen.
Wie kaufe ich CSB-Aktien?
Sie können Aktien von VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF (CSB) zum aktuellen Kurs von 58.78 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 58.78 oder 59.08 platziert, während 21 und -0.29% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CSB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CSB-Aktien?
Bei einer Investition in VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF müssen die jährliche Spanne 49.12 - 65.36 und der aktuelle Kurs 58.78 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.69% und 2.49%, bevor sie Orders zu 58.78 oder 59.08 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CSB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF?
Der höchste Kurs von VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF (CSB) im vergangenen Jahr lag bei 65.36. Innerhalb von 49.12 - 65.36 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 59.08 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF?
Der niedrigste Kurs von VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF (CSB) im Laufe des Jahres betrug 49.12. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 58.78 und der Spanne 49.12 - 65.36 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CSB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CSB statt?
VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 59.08 und 0.26% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 59.08
- Eröffnung
- 58.95
- Bid
- 58.78
- Ask
- 59.08
- Tief
- 58.67
- Hoch
- 59.16
- Volumen
- 21
- Tagesänderung
- -0.51%
- Monatsänderung
- -0.69%
- 6-Monatsänderung
- 2.49%
- Jahresänderung
- 0.26%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8