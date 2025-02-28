Moedas / CRDF
CRDF: Cardiff Oncology Inc
2.01 USD 0.01 (0.50%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CRDF para hoje mudou para 0.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.00 e o mais alto foi 2.10.
Veja a dinâmica do par de moedas Cardiff Oncology Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
2.00 2.10
Faixa anual
1.90 5.64
- Fechamento anterior
- 2.00
- Open
- 2.01
- Bid
- 2.01
- Ask
- 2.31
- Low
- 2.00
- High
- 2.10
- Volume
- 632
- Mudança diária
- 0.50%
- Mudança mensal
- -3.37%
- Mudança de 6 meses
- -35.37%
- Mudança anual
- -25.00%
