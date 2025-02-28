통화 / CRDF
CRDF: Cardiff Oncology Inc
2.05 USD 0.11 (5.09%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CRDF 환율이 오늘 -5.09%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.03이고 고가는 2.15이었습니다.
Cardiff Oncology Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CRDF News
- Cardiff Oncology at H.C. Wainwright: Onvansertib’s Promising Path
- AMD To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Arista Networks (NYSE:ANET), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- H.C. Wainwright lowers Cardiff Oncology stock price target on trial data
- Cardiff Oncology (CRDF) Q2 Loss Down 19%
- Why Is Cardiff Oncology Stock Trading Lower After Colorectal Cancer Data? - Cardiff Oncology (NASDAQ:CRDF)
- Avis Budget Group Posts Downbeat Earnings, Joins SoFi Technologies, Seagate And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Avis Budget Gr (NASDAQ:CAR), Cardiff Oncology (NASDAQ:CRDF)
- Why LendingClub Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), AtriCure (NASDAQ:ATRC)
- Cardiff Oncology shares plunge after Q2 earnings miss
- Cardiff Oncology (CRDF) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Cardiff Oncology earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- Cardiff Oncology reports positive data from colorectal cancer trial
- Cardiff Oncology: Volatility Afoot With Onvansertib Update Near-Term (NASDAQ:CRDF)
- Cardiff Oncology stock initiated with Buy rating at Ladenburg Thalmann
- Cardiff Oncology: Trial Data Delay Unnerves Investors, But Bulls See Last Buy-Low Chance
- This Amylyx Pharmaceuticals Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Tuesday - Amylyx Pharmaceuticals (NASDAQ:AMLX), Amrize (NYSE:AMRZ)
- Cardiff Oncology stock initiated at Hold by Jefferies on early data concerns
- Cardiff Oncology appoints Roger Sidhu as new Chief Medical Officer
- 3 Best Stocks to Buy Now, 6/16/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Cardiff Oncology reports positive trial results for breast cancer treatment
- Cardiff Oncology, Inc. (CRDF) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
2.03 2.15
년간 변동
1.90 5.64
- 이전 종가
- 2.16
- 시가
- 2.14
- Bid
- 2.05
- Ask
- 2.35
- 저가
- 2.03
- 고가
- 2.15
- 볼륨
- 966
- 일일 변동
- -5.09%
- 월 변동
- -1.44%
- 6개월 변동
- -34.08%
- 년간 변동율
- -23.51%
20 9월, 토요일