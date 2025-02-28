Valute / CRDF
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CRDF: Cardiff Oncology Inc
2.05 USD 0.11 (5.09%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CRDF ha avuto una variazione del -5.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.03 e ad un massimo di 2.15.
Segui le dinamiche di Cardiff Oncology Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRDF News
- Cardiff Oncology at H.C. Wainwright: Onvansertib’s Promising Path
- AMD To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Arista Networks (NYSE:ANET), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- H.C. Wainwright lowers Cardiff Oncology stock price target on trial data
- Cardiff Oncology (CRDF) Q2 Loss Down 19%
- Why Is Cardiff Oncology Stock Trading Lower After Colorectal Cancer Data? - Cardiff Oncology (NASDAQ:CRDF)
- Avis Budget Group Posts Downbeat Earnings, Joins SoFi Technologies, Seagate And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Avis Budget Gr (NASDAQ:CAR), Cardiff Oncology (NASDAQ:CRDF)
- Why LendingClub Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), AtriCure (NASDAQ:ATRC)
- Cardiff Oncology shares plunge after Q2 earnings miss
- Cardiff Oncology (CRDF) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Cardiff Oncology earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- Cardiff Oncology reports positive data from colorectal cancer trial
- Cardiff Oncology: Volatility Afoot With Onvansertib Update Near-Term (NASDAQ:CRDF)
- Cardiff Oncology stock initiated with Buy rating at Ladenburg Thalmann
- Cardiff Oncology: Trial Data Delay Unnerves Investors, But Bulls See Last Buy-Low Chance
- This Amylyx Pharmaceuticals Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Tuesday - Amylyx Pharmaceuticals (NASDAQ:AMLX), Amrize (NYSE:AMRZ)
- Cardiff Oncology stock initiated at Hold by Jefferies on early data concerns
- Cardiff Oncology appoints Roger Sidhu as new Chief Medical Officer
- 3 Best Stocks to Buy Now, 6/16/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Cardiff Oncology reports positive trial results for breast cancer treatment
- Cardiff Oncology, Inc. (CRDF) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
2.03 2.15
Intervallo Annuale
1.90 5.64
- Chiusura Precedente
- 2.16
- Apertura
- 2.14
- Bid
- 2.05
- Ask
- 2.35
- Minimo
- 2.03
- Massimo
- 2.15
- Volume
- 966
- Variazione giornaliera
- -5.09%
- Variazione Mensile
- -1.44%
- Variazione Semestrale
- -34.08%
- Variazione Annuale
- -23.51%
21 settembre, domenica