CRDF: Cardiff Oncology Inc

2.05 USD 0.11 (5.09%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CRDF ha avuto una variazione del -5.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.03 e ad un massimo di 2.15.

Segui le dinamiche di Cardiff Oncology Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.03 2.15
Intervallo Annuale
1.90 5.64
Chiusura Precedente
2.16
Apertura
2.14
Bid
2.05
Ask
2.35
Minimo
2.03
Massimo
2.15
Volume
966
Variazione giornaliera
-5.09%
Variazione Mensile
-1.44%
Variazione Semestrale
-34.08%
Variazione Annuale
-23.51%
