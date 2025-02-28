KurseKategorien
Währungen / CRDF
Zurück zum Aktien

CRDF: Cardiff Oncology Inc

2.07 USD 0.09 (4.17%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CRDF hat sich für heute um -4.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.06 bis zu einem Hoch von 2.15 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cardiff Oncology Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CRDF News

Tagesspanne
2.06 2.15
Jahresspanne
1.90 5.64
Vorheriger Schlusskurs
2.16
Eröffnung
2.14
Bid
2.07
Ask
2.37
Tief
2.06
Hoch
2.15
Volumen
301
Tagesänderung
-4.17%
Monatsänderung
-0.48%
6-Monatsänderung
-33.44%
Jahresänderung
-22.76%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K