CRDF: Cardiff Oncology Inc
2.07 USD 0.09 (4.17%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CRDF hat sich für heute um -4.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.06 bis zu einem Hoch von 2.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cardiff Oncology Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRDF News
- Cardiff Oncology at H.C. Wainwright: Onvansertib’s Promising Path
- AMD To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Arista Networks (NYSE:ANET), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- H.C. Wainwright lowers Cardiff Oncology stock price target on trial data
- Cardiff Oncology (CRDF) Q2 Loss Down 19%
- Why Is Cardiff Oncology Stock Trading Lower After Colorectal Cancer Data? - Cardiff Oncology (NASDAQ:CRDF)
- Avis Budget Group Posts Downbeat Earnings, Joins SoFi Technologies, Seagate And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Avis Budget Gr (NASDAQ:CAR), Cardiff Oncology (NASDAQ:CRDF)
- Why LendingClub Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), AtriCure (NASDAQ:ATRC)
- Cardiff Oncology shares plunge after Q2 earnings miss
- Cardiff Oncology (CRDF) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Cardiff Oncology earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- Cardiff Oncology reports positive data from colorectal cancer trial
- Cardiff Oncology: Volatility Afoot With Onvansertib Update Near-Term (NASDAQ:CRDF)
- Cardiff Oncology stock initiated with Buy rating at Ladenburg Thalmann
- Cardiff Oncology: Trial Data Delay Unnerves Investors, But Bulls See Last Buy-Low Chance
- This Amylyx Pharmaceuticals Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Tuesday - Amylyx Pharmaceuticals (NASDAQ:AMLX), Amrize (NYSE:AMRZ)
- Cardiff Oncology stock initiated at Hold by Jefferies on early data concerns
- Cardiff Oncology appoints Roger Sidhu as new Chief Medical Officer
- 3 Best Stocks to Buy Now, 6/16/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Cardiff Oncology reports positive trial results for breast cancer treatment
- Cardiff Oncology, Inc. (CRDF) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
2.06 2.15
Jahresspanne
1.90 5.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.16
- Eröffnung
- 2.14
- Bid
- 2.07
- Ask
- 2.37
- Tief
- 2.06
- Hoch
- 2.15
- Volumen
- 301
- Tagesänderung
- -4.17%
- Monatsänderung
- -0.48%
- 6-Monatsänderung
- -33.44%
- Jahresänderung
- -22.76%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K