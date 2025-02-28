Валюты / CRDF
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CRDF: Cardiff Oncology Inc
2.00 USD 0.04 (1.96%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CRDF за сегодня изменился на -1.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.98, а максимальная — 2.06.
Следите за динамикой Cardiff Oncology Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CRDF
- Cardiff Oncology at H.C. Wainwright: Onvansertib’s Promising Path
- AMD To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Arista Networks (NYSE:ANET), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- H.C. Wainwright lowers Cardiff Oncology stock price target on trial data
- Cardiff Oncology (CRDF) Q2 Loss Down 19%
- Why Is Cardiff Oncology Stock Trading Lower After Colorectal Cancer Data? - Cardiff Oncology (NASDAQ:CRDF)
- Avis Budget Group Posts Downbeat Earnings, Joins SoFi Technologies, Seagate And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Avis Budget Gr (NASDAQ:CAR), Cardiff Oncology (NASDAQ:CRDF)
- Why LendingClub Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), AtriCure (NASDAQ:ATRC)
- Cardiff Oncology shares plunge after Q2 earnings miss
- Cardiff Oncology (CRDF) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Cardiff Oncology earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- Cardiff Oncology reports positive data from colorectal cancer trial
- Cardiff Oncology: Volatility Afoot With Onvansertib Update Near-Term (NASDAQ:CRDF)
- Cardiff Oncology stock initiated with Buy rating at Ladenburg Thalmann
- Cardiff Oncology: Trial Data Delay Unnerves Investors, But Bulls See Last Buy-Low Chance
- This Amylyx Pharmaceuticals Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Tuesday - Amylyx Pharmaceuticals (NASDAQ:AMLX), Amrize (NYSE:AMRZ)
- Cardiff Oncology stock initiated at Hold by Jefferies on early data concerns
- Cardiff Oncology appoints Roger Sidhu as new Chief Medical Officer
- 3 Best Stocks to Buy Now, 6/16/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Cardiff Oncology reports positive trial results for breast cancer treatment
- Cardiff Oncology, Inc. (CRDF) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
1.98 2.06
Годовой диапазон
1.90 5.64
- Предыдущее закрытие
- 2.04
- Open
- 2.02
- Bid
- 2.00
- Ask
- 2.30
- Low
- 1.98
- High
- 2.06
- Объем
- 853
- Дневное изменение
- -1.96%
- Месячное изменение
- -3.85%
- 6-месячное изменение
- -35.69%
- Годовое изменение
- -25.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.