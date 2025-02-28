Currencies / CRDF
CRDF: Cardiff Oncology Inc
2.00 USD 0.04 (1.96%)
Sector: Healthcare Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
CRDF exchange rate has changed by -1.96% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 1.98 and at a high of 2.06.
Follow Cardiff Oncology Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRDF News
- Cardiff Oncology at H.C. Wainwright: Onvansertib’s Promising Path
- AMD To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Arista Networks (NYSE:ANET), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)
- H.C. Wainwright lowers Cardiff Oncology stock price target on trial data
- Cardiff Oncology (CRDF) Q2 Loss Down 19%
- Why Is Cardiff Oncology Stock Trading Lower After Colorectal Cancer Data? - Cardiff Oncology (NASDAQ:CRDF)
- Avis Budget Group Posts Downbeat Earnings, Joins SoFi Technologies, Seagate And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Avis Budget Gr (NASDAQ:CAR), Cardiff Oncology (NASDAQ:CRDF)
- Why LendingClub Shares Are Trading Higher By Around 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Antelope Ent Hldgs (NASDAQ:AEHL), AtriCure (NASDAQ:ATRC)
- Cardiff Oncology shares plunge after Q2 earnings miss
- Cardiff Oncology (CRDF) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Cardiff Oncology earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- Cardiff Oncology reports positive data from colorectal cancer trial
- Cardiff Oncology: Volatility Afoot With Onvansertib Update Near-Term (NASDAQ:CRDF)
- Cardiff Oncology stock initiated with Buy rating at Ladenburg Thalmann
- Cardiff Oncology: Trial Data Delay Unnerves Investors, But Bulls See Last Buy-Low Chance
- This Amylyx Pharmaceuticals Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 4 Initiations For Tuesday - Amylyx Pharmaceuticals (NASDAQ:AMLX), Amrize (NYSE:AMRZ)
- Cardiff Oncology stock initiated at Hold by Jefferies on early data concerns
- Cardiff Oncology appoints Roger Sidhu as new Chief Medical Officer
- 3 Best Stocks to Buy Now, 6/16/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Cardiff Oncology reports positive trial results for breast cancer treatment
- Cardiff Oncology, Inc. (CRDF) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Daily Range
1.98 2.06
Year Range
1.90 5.64
- Previous Close
- 2.04
- Open
- 2.02
- Bid
- 2.00
- Ask
- 2.30
- Low
- 1.98
- High
- 2.06
- Volume
- 853
- Daily Change
- -1.96%
- Month Change
- -3.85%
- 6 Months Change
- -35.69%
- Year Change
- -25.37%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%