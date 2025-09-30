- Visão do mercado
COF-PN: Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre
A taxa do COF-PN para hoje mudou para -0.28%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.85 e o mais alto foi 17.99.
Veja a dinâmica do par de moedas Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de COF-PN hoje?
Hoje Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre (COF-PN) está avaliado em 17.85. O instrumento é negociado dentro de -0.28%, o fechamento de ontem foi 17.90, e o volume de negociação atingiu 55. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de COF-PN em tempo real.
As ações de Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre pagam dividendos?
Atualmente Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre está avaliado em 17.85. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.25% e USD. Monitore os movimentos de COF-PN no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de COF-PN?
Você pode comprar ações de Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre (COF-PN) pelo preço atual 17.85. Ordens geralmente são executadas perto de 17.85 ou 18.15, enquanto 55 e -0.78% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de COF-PN no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de COF-PN?
Investir em Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre envolve considerar a faixa anual 15.81 - 18.57 e o preço atual 17.85. Muitos comparam 4.20% e 8.25% antes de enviar ordens em 17.85 ou 18.15. Estude as mudanças diárias de preço de COF-PN no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?
O maior preço de CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PN) no último ano foi 18.57. As ações oscilaram bastante dentro de 15.81 - 18.57, e a comparação com 17.90 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?
O menor preço de CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PN) no ano foi 15.81. A comparação com o preço atual 17.85 e 15.81 - 18.57 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de COF-PN em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de COF-PN?
No passado Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 17.90 e 8.25% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 17.90
- Open
- 17.99
- Bid
- 17.85
- Ask
- 18.15
- Low
- 17.85
- High
- 17.99
- Volume
- 55
- Mudança diária
- -0.28%
- Mudança mensal
- 4.20%
- Mudança de 6 meses
- 8.25%
- Mudança anual
- 8.25%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4