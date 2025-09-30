- Panoramica
COF-PN: Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre
Il tasso di cambio COF-PN ha avuto una variazione del -0.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.85 e ad un massimo di 17.99.
Segui le dinamiche di Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni COF-PN oggi?
Oggi le azioni Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre sono prezzate a 17.85. Viene scambiato all'interno di -0.28%, la chiusura di ieri è stata 17.90 e il volume degli scambi ha raggiunto 55. Il grafico dei prezzi in tempo reale di COF-PN mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre pagano dividendi?
Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre è attualmente valutato a 17.85. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 8.25% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di COF-PN.
Come acquistare azioni COF-PN?
Puoi acquistare azioni Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre al prezzo attuale di 17.85. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 17.85 o 18.15, mentre 55 e -0.78% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di COF-PN sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni COF-PN?
Investire in Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre implica considerare l'intervallo annuale 15.81 - 18.57 e il prezzo attuale 17.85. Molti confrontano 4.20% e 8.25% prima di effettuare ordini su 17.85 o 18.15. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di COF-PN con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?
Il prezzo massimo di CAPITAL ONE FINANCIAL CORP nell'ultimo anno è stato 18.57. All'interno di 15.81 - 18.57, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 17.90 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?
Il prezzo più basso di CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PN) nel corso dell'anno è stato 15.81. Confrontandolo con gli attuali 17.85 e 15.81 - 18.57 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda COF-PN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di COF-PN?
Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 17.90 e 8.25%.
- Chiusura Precedente
- 17.90
- Apertura
- 17.99
- Bid
- 17.85
- Ask
- 18.15
- Minimo
- 17.85
- Massimo
- 17.99
- Volume
- 55
- Variazione giornaliera
- -0.28%
- Variazione Mensile
- 4.20%
- Variazione Semestrale
- 8.25%
- Variazione Annuale
- 8.25%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4