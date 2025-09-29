クォートセクション
通貨 / COF-PN
株に戻る

COF-PN: Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre

17.85 USD 0.05 (0.28%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

COF-PNの今日の為替レートは、-0.28%変化しました。日中、通貨は1あたり17.85の安値と17.99の高値で取引されました。

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

COF-PN株の現在の価格は？

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreの株価は本日17.85です。-0.28%内で取引され、前日の終値は17.90、取引量は55に達しました。COF-PNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreの株は配当を出しますか？

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreの現在の価格は17.85です。配当方針は会社によりますが、投資家は8.25%やUSDにも注目します。COF-PNの動きはライブチャートで確認できます。

COF-PN株を買う方法は？

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreの株は現在17.85で購入可能です。注文は通常17.85または18.15付近で行われ、55や-0.78%が市場の動きを示します。COF-PNの最新情報はライブチャートで確認できます。

COF-PN株に投資する方法は？

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreへの投資では、年間の値幅15.81 - 18.57と現在の17.85を考慮します。注文は多くの場合17.85や18.15で行われる前に、4.20%や8.25%と比較されます。COF-PNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

CAPITAL ONE FINANCIAL CORPの株の最高値は？

CAPITAL ONE FINANCIAL CORPの過去1年の最高値は18.57でした。15.81 - 18.57内で株価は大きく変動し、17.90と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

CAPITAL ONE FINANCIAL CORPの株の最低値は？

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP(COF-PN)の年間最安値は15.81でした。現在の17.85や15.81 - 18.57と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。COF-PNの動きはライブチャートで確認できます。

COF-PNの株式分割はいつ行われましたか？

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repreは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、17.90、8.25%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
17.85 17.99
1年のレンジ
15.81 18.57
以前の終値
17.90
始値
17.99
買値
17.85
買値
18.15
安値
17.85
高値
17.99
出来高
55
1日の変化
-0.28%
1ヶ月の変化
4.20%
6ヶ月の変化
8.25%
1年の変化
8.25%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待