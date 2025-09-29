- Обзор рынка
COF-PN: Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre
Курс COF-PN за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.91, а максимальная — 17.99.
Следите за динамикой Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций COF-PN сегодня?
Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre (COF-PN) сегодня оценивается на уровне 17.92. Инструмент торгуется в пределах 0.11%, вчерашнее закрытие составило 17.90, а торговый объем достиг 46. Всю динамику можно отследить на ценовом графике COF-PN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre?
Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre в настоящее время оценивается в 17.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.67% и USD. Отслеживайте движения COF-PN на графике в реальном времени.
Как купить акции COF-PN?
Вы можете купить акции Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre (COF-PN) по текущей цене 17.92. Ордера обычно размещаются около 17.92 или 18.22, тогда как 46 и -0.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения COF-PN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции COF-PN?
Инвестирование в Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre предполагает учет годового диапазона 15.81 - 18.57 и текущей цены 17.92. Многие сравнивают 4.61% и 8.67% перед размещением ордеров на 17.92 или 18.22. Изучайте ежедневные изменения цены COF-PN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?
Самая высокая цена CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PN) за последний год составила 18.57. Акции заметно колебались в пределах 15.81 - 18.57, сравнение с 17.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?
Самая низкая цена CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PN) за год составила 15.81. Сравнение с текущими 17.92 и 15.81 - 18.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения COF-PN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций COF-PN?
В прошлом Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.90 и 8.67% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 17.90
- Open
- 17.99
- Bid
- 17.92
- Ask
- 18.22
- Low
- 17.91
- High
- 17.99
- Объем
- 46
- Дневное изменение
- 0.11%
- Месячное изменение
- 4.61%
- 6-месячное изменение
- 8.67%
- Годовое изменение
- 8.67%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%