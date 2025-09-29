КотировкиРазделы
COF-PN: Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre

17.92 USD 0.02 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс COF-PN за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.91, а максимальная — 17.99.

Следите за динамикой Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций COF-PN сегодня?

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre (COF-PN) сегодня оценивается на уровне 17.92. Инструмент торгуется в пределах 0.11%, вчерашнее закрытие составило 17.90, а торговый объем достиг 46. Всю динамику можно отследить на ценовом графике COF-PN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre?

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre в настоящее время оценивается в 17.92. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.67% и USD. Отслеживайте движения COF-PN на графике в реальном времени.

Как купить акции COF-PN?

Вы можете купить акции Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre (COF-PN) по текущей цене 17.92. Ордера обычно размещаются около 17.92 или 18.22, тогда как 46 и -0.39% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения COF-PN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции COF-PN?

Инвестирование в Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre предполагает учет годового диапазона 15.81 - 18.57 и текущей цены 17.92. Многие сравнивают 4.61% и 8.67% перед размещением ордеров на 17.92 или 18.22. Изучайте ежедневные изменения цены COF-PN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?

Самая высокая цена CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PN) за последний год составила 18.57. Акции заметно колебались в пределах 15.81 - 18.57, сравнение с 17.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?

Самая низкая цена CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PN) за год составила 15.81. Сравнение с текущими 17.92 и 15.81 - 18.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения COF-PN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций COF-PN?

В прошлом Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 17.90 и 8.67% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
17.91 17.99
Годовой диапазон
15.81 18.57
Предыдущее закрытие
17.90
Open
17.99
Bid
17.92
Ask
18.22
Low
17.91
High
17.99
Объем
46
Дневное изменение
0.11%
Месячное изменение
4.61%
6-месячное изменение
8.67%
Годовое изменение
8.67%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.