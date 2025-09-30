KurseKategorien
COF-PN: Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre

17.85 USD 0.05 (0.28%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von COF-PN hat sich für heute um -0.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.85 bis zu einem Hoch von 17.99 gehandelt.

Verfolgen Sie die Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von COF-PN heute?

Die Aktie von Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre (COF-PN) notiert heute bei 17.85. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.28% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 17.90 und das Handelsvolumen erreichte 55. Das Live-Chart von COF-PN zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie COF-PN Dividenden?

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre wird derzeit mit 17.85 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 8.25% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von COF-PN zu verfolgen.

Wie kaufe ich COF-PN-Aktien?

Sie können Aktien von Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre (COF-PN) zum aktuellen Kurs von 17.85 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 17.85 oder 18.15 platziert, während 55 und -0.78% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von COF-PN auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in COF-PN-Aktien?

Bei einer Investition in Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre müssen die jährliche Spanne 15.81 - 18.57 und der aktuelle Kurs 17.85 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.20% und 8.25%, bevor sie Orders zu 17.85 oder 18.15 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von COF-PN.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?

Der höchste Kurs von CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PN) im vergangenen Jahr lag bei 18.57. Innerhalb von 15.81 - 18.57 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 17.90 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?

Der niedrigste Kurs von CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PN) im Laufe des Jahres betrug 15.81. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 17.85 und der Spanne 15.81 - 18.57 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von COF-PN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von COF-PN statt?

Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 17.90 und 8.25% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
17.85 17.99
Jahresspanne
15.81 18.57
Vorheriger Schlusskurs
17.90
Eröffnung
17.99
Bid
17.85
Ask
18.15
Tief
17.85
Hoch
17.99
Volumen
55
Tagesänderung
-0.28%
Monatsänderung
4.20%
6-Monatsänderung
8.25%
Jahresänderung
8.25%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4