- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
COF-PN: Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre
Der Wechselkurs von COF-PN hat sich für heute um -0.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.85 bis zu einem Hoch von 17.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von COF-PN heute?
Die Aktie von Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre (COF-PN) notiert heute bei 17.85. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.28% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 17.90 und das Handelsvolumen erreichte 55. Das Live-Chart von COF-PN zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie COF-PN Dividenden?
Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre wird derzeit mit 17.85 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 8.25% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von COF-PN zu verfolgen.
Wie kaufe ich COF-PN-Aktien?
Sie können Aktien von Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre (COF-PN) zum aktuellen Kurs von 17.85 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 17.85 oder 18.15 platziert, während 55 und -0.78% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von COF-PN auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in COF-PN-Aktien?
Bei einer Investition in Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre müssen die jährliche Spanne 15.81 - 18.57 und der aktuelle Kurs 17.85 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.20% und 8.25%, bevor sie Orders zu 17.85 oder 18.15 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von COF-PN.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?
Der höchste Kurs von CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PN) im vergangenen Jahr lag bei 18.57. Innerhalb von 15.81 - 18.57 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 17.90 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von CAPITAL ONE FINANCIAL CORP?
Der niedrigste Kurs von CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (COF-PN) im Laufe des Jahres betrug 15.81. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 17.85 und der Spanne 15.81 - 18.57 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von COF-PN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von COF-PN statt?
Capital One Financial Corporation Depositary Shares, Each Repre hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 17.90 und 8.25% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.90
- Eröffnung
- 17.99
- Bid
- 17.85
- Ask
- 18.15
- Tief
- 17.85
- Hoch
- 17.99
- Volumen
- 55
- Tagesänderung
- -0.28%
- Monatsänderung
- 4.20%
- 6-Monatsänderung
- 8.25%
- Jahresänderung
- 8.25%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4